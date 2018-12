Roma, a fuoco un deposito di rifiuti: odore acre in centro, chiuso un asilo

"L'impianto è completamente compromesso - dice il presidente del municipio III di Roma, Giovanni Caudo -. Che il fumo sia tossico è evidente, perché stanno bruciando spazzatura, olio e plastica, ma i vigili del fuoco ci hanno tranquillizzando perché si sta dirigendo verso zone non abitate. Quindi al momento non siamo allarmati per questo. Per precauzione però l'asilo vicino è stato chiuso". Sul caso indagano i carabinieri e da ore i vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere le fiamme con dodici squadre, per un totale di circa 40 uomini impegnati.



Il custode: "Uno scoppio nella notte" - Il custode dell'impianto avrebbe raccontato di aver sentito uno scoppio nella notte prima dell'esplosione dell'incendio.



Cabina di regia in Campidoglio: riorganizzare la redistribuzione dell'immondizia - E' stata convocata in Campidoglio una cabina di regia a cui partecipano, tra gli altri, la Protezione civile e il dipartimento comunale tutela ambientale che si occupa di qualità dell'aria per monitorare la situazione e prendere i provvedimenti necessari. Il Campidoglio sta verificando le cause del rogo e sta valutando tutte le opzioni per redistribuire i rifiuti della città che venivano lavorati nell'impianto, compromesso dalle fiamme e reso ormai inutilizzabile.



"Quell'impianto andava chiuso prima - aggiunge ancora Caudo -, adesso ovviamente non si potrà conferirvi più nulla e bisognerà affrontare seriamente e tutti insieme la questione rifiuti di Roma, affinché l'immondizia che non arriva più qui non finisca per strada. Si tratta quasi del 25% dell'indifferenziata di Roma. E' impossibile rimettere in funzione l'impianto perché tutti i macchinari sono compromessi e per spegnere le fiamme completamente, come ci hanno spiegato i vigili del fuoco, ci vorranno un paio di giorni".



"Niente allarme da nube tossica" - Caudo rassicura sulle conseguenze dell'incendio, dicendo che "è particolarmente grave ma non ci sono allarmi da nube tossica. Si invita quindi chi vive nei dintorni a chiudere le finestre".