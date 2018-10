Roma, albero cade nella zona del Bioparco: ferita una donna

Un albero di altro fusto è caduto a Roma in via del Giardino zoologico, nei pressi del Bioparco. Le fronde hanno colpito una donna di 36 anni che camminava a piedi con due bambini. La donna, rimasta ferita, è stata trasportata in ospedale dal 118 in codice giallo con vari traumi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia locale.