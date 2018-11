13 novembre 2018 11:39 Migranti, sgomberato il presidio Baobab a Roma: via 200 persone Salvini: "Stop allʼillegalità. Siamo passati dalle parole ai fatti". I coordinatori del centro: "Eʼ una vergogna che le questioni sociali si risolvano con polizia e ruspe"

Le autorità hanno disposto lo sgombero della struttura di Baobab Experience a Roma, nei pressi della stazione Tiburtina. All'interno della tendopoli, già evacuata altre volte in passato, erano presenti circa 200 migranti. Al temine delle operazioni verranno rimosse le tende e l'area sarà bonificata. "Le questioni sociali a Roma si risolvono così: con polizia e ruspa. Una vergogna infinita per questa città", ha dichiarato l'associazione.

I responsabili dell'operazione hanno poi provveduto a identificare i migranti che si trovavano nel presidio di piazzale Maslax e a portare quelli senza documenti all'ufficio immigrazione per il fotosegnalamento. Il presidio è stato circondato dai blindati, secondo quanto hanno raccontato gli attivisti, le forze di polizia hanno "sigillato" i punti di ingresso non consentendo a nessuno di entrare e uscire dall'insediamento, poi una sessantina di persone sono state fatte salire su due bus e accompagnate all'ufficio immigrazione di via Patini, mentre si attendono altri trasferimenti.



Salvini: "Stop all'illegalità" - Matteo Salvini ha commentato così lo sgombero: "Zone franche, senza Stato e legalità, non sono più tollerate. L'avevamo promesso e lo stiamo facendo. E non è finita qui. Dalle parole ai fatti".

Un volontario: "C'era un accordo con il Comune" - "Sono arrivati alle sette e un quarto - racconta un volontario del centro d'accoglienza spontaneo -. L'operazione era nell'aria ma in realtà noi avevamo un accordo con il Comune. Il Comune si era impegnato a ricollocare le persone accolte, parlava di 170 posti. In realtà a oggi solo 65 persone hanno trovato posto nei centri. Siamo senza parole".



"Qui c'erano cento persone - continua - perché 65 avevano trovato collocazioni nei centri comunali. Tra l'altro collocazioni di cui non conosciamo i progetti volti a garantire l'autonomia e l'inserimento sociale, come prevede la legge. Quindi già la soluzione era improvvisata di per sé, in più oggi c'è stata questa prova di forza e non siamo riusciti nemmeno a portare a termine il ricollocamento delle persone che non volevano stare per strada". Alcuni, ha aggiunto, "erano già andati via perché lavorano. Avendo affrontato la questione senza un filo logico, da oggi pomeriggio ci saranno cento persone di più in strada intorno alla stazione Tiburtina senza un posto che possa garantire loro i servizi essenziali. Non capiamo quale vantaggio ne tragga la città".