"Furbetti del cartellino" a Roma: denunciati 8 dipendenti della Asl

ansa

Appena timbrato il cartellino, si allontanavano per alcune ore dal posto di lavoro per sbrigare faccende personali. Altri nemmeno facevano ingresso nella sede. Per questo 8 dipendenti dell'Asl Roma 5 sono stati denunciati con l'accusa di truffa ai danni dell'Ente di appartenenza e falsa attestazione di presenza in servizio. A incastrare i "furbetti del cartellino" anche le immagini registrate dalle telecamere installate dalla guardia di finanza.