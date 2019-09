Caso Cucchi, requisitoria del pm: "E' stato un processo kafkiano"

Nell'aula bunker di Rebibbia è iniziata la requisitoria del pm Giovanni Musarò al processo sulla morte di Stefano Cucchi: imputati sono tre carabinieri, per i quali l'accusa è di omicidio preterintenzionale. Per il pm "è stato un processo kafkiano per l'individuazione dei responsabili del pestaggio: non è nella fisiologia di un processo che gli imputati siedano sul banco dei testimoni ed i testimoni al posto degli imputati".