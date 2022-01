Udine, incidenti lavoro: si sgancia porta di container, operaio gravissimo

ansa

Un operaio, di 21 anni, di Ragogna (Udine), è ricoverato in terapia intensiva a Udine in seguito a un incidente sul lavoro accaduto mercoledì in un'azienda di Majano (Udine). Per cause ancora da accertare, il giovane è stato schiacciato da un'anta di un container porta rifiuti che si è improvvisamente sganciata. L'operaio, subito soccorso dai colleghi, ha riportato una gravissima lesione alla testa.