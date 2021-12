Gorizia, morto il giornalista Demetrio Volcic: storico corrispondente da Mosca

Negli ultimi sei mesi le sue condizioni di salute erano peggiorate: ai problemi alla schiena che lo affliggevano da tempo, infatti si erano aggiunte altre patologie.

Storico corrispondente della Rai da Mosca, Volcic nacque a Lubiana il 22 novembre 1931 da padre triestino e madre goriziana. La famiglia si era trasferita in Slovenia durante il fascismo, per poi rientrare in Italia alcuni anni più tardi. Volcic aveva vissuto in varie città, tra cui Vienna e Parigi. Fu anche direttore del Tg1.

Dopo la pluridecennale attività da giornalista, tra la fine degli anni 90 e i primi anni del 2000 divenne anche senatore della Repubblica, con l'allora Pds, ed europarlamentare con i Democratici di sinistra. Pubblicò anche numerosi libri di successo, l'ultimo dei quali uscito nel 2021, una sorta di collage di quanto aveva scritto in precedenza con capitoli inediti: il primo e unico libro scritto da lui in sloveno. Volcic lascia la moglie e un figlio, che vive a Mosca.