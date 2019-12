Foggia, il dramma di 45 famiglie: "Viviamo nei container tra blatte, topi e muffa"

Pareti che crollano, acqua in casa, blatte che scorrazzano tra i medicinali, muffa, umidità e topi. E' questa la situazione in cui vivono da oltre 14 anni, 45 famiglie di San Severo in provincia di Foggia, in Puglia, trasferiti nell'area provvisoria di Campo degli Ulivi diventata, poi, un quartiere con case container. "Siamo stati invasi dai topi, non dormo più perché ho paura che le blatte finiscano in faccia a mia figlia", racconta una donna a "Le Iene".

"Ci hanno messi qua come degli animali e ci hanno abbandonati", si sfoga invece un’altra signora. La trasmissione di Italia 1, però, sembra essere riuscita a trovare una soluzione. Il sindaco ha dichiarato che presenterà un decreto di emergenza e la Regione, invece, si impegnerà a mettere i soldi, insieme al governo, per affittare temporaneamente delle case per lo sgombero dei container. "Noi mettiamo i soldi, la procedura è già iniziata", assicura il governatore della Puglia, Michele Emiliano.