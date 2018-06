Esame di maturità, oggi per gli studenti è l'ora del "quizzone"

Per gli oltre 500mila studenti alla prese con l'esame di maturità è il giorno della terza prova scritta, il cosiddetto "quizzone". In alcuni istituti, sedi di seggio elettorale per le comunali, l'appuntamento è rimandato a mercoledì 27 giugno per consentire la conclusione delle operazioni legate al voto. Le commissioni coinvolte sono 12.865 per un totale di 25.606 classi. I candidati sono in tutto 509.307, dei quali 492.698 interni.