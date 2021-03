Delitto Faenza, l'audio della telefonata registrata mentre il killer sta entrando in casa di Ilenia Fabbri

Durante la puntata di venerdì 12 marzo, "Quarto Grado" torna a occuparsi dell'omicidio della 46enne Ilenia Fabbri, per il quale sono stati arrestati l'ex marito Claudio Nanni e un suo conoscente, Pierluigi Barbieri, ritenuti mandante ed esecutore del delitto.

All'alba del 6 febbraio la giovane Arianna, in viaggio con il padre verso Milano per procedere con l'acquisto di una nuova auto, riceve una telefonata dalla fidanzatina, rimasta insieme a Ilenia nell'abitazione di Via Corbara 4, a Faenza (Ravenna), proprio mentre il killer è in azione.

"Ho visto un uomo che correva dietro a tua madre" racconta la ragazza nella telefonata proposta in esclusiva dalla trasmissione di Retequattro. "Sei al telefono con me, resta chiusa in camera - Risponde Arianna dopo aver allertato le forze dell'ordine - Voglio capire la dinamica dei fatti, perché mi sembra impossibile, io la porta l'ho chiusa".

In un primo momento la figlia di Ilenia, che nonostante lo shock cerca di rimanere lucida, invita l'amica ad uscire dalla stanza e a controllare quanto sta accadendo, ma in sottofondo si sente il padre Claudio Nanni invitarla invece a non muoversi e a chiudere bene la porta della camera.

E Arianna continua: "Voglio sapere da dove è entrato, io ho chiuso la porta e il cancello. Oppure era già dentro quando sono andata via e non me ne sono resa conto".