Covid, verso il nuovo decreto: oggi cabina di regia e Consiglio dei ministri

Il governo si prepara ad approvare le nuove norme per contenere i contagi da coronavirus. Il premier Mario Draghi ha in programma, nel pomeriggio, prima la cabina di regia, poi il vertice con le Regioni e infine il Consiglio dei ministri per approvare il nuovo decreto. Sul tavolo misure come obbligo vaccinale per gli over 60 (misura per cui spinge il Pd) e Super Green pass esteso ad altre categorie di lavoratori (tema su cui M5s e Lega hanno alcune perplessità).