Covid, Speranza: "La sfida è quella di trasformare la crisi in ripartenza"

Trasformare la crisi nell'occasione di una ripartenza e riprendere a investire nella sanità: è questa, per il ministro della Salute Roberto Speranza, la nuova sfida nata dall'emergenza Covid-19. "Penso che il tempo sia maturo per un grande patto per il Paese e per reinvestire nel Servizio sanitario nazionale come investimento per il futuro", ha aggiunto Speranza citando il Papa: "Peggio della crisi sarebbe sprecarla".