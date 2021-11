Covid, da sabato mascherine all'aperto a Milano: presto anche a Bergamo

Ansa

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, è pronto a firmare l'ordinanza che prescrive l'obbligo di mascherine all'aperto nel periodo natalizio in centro. La disposizione, dice, sarà valida "dalla mezzanotte di venerdì fino al 31 dicembre e riguarderà l'asse dal Castello a San Babila". Stretta in arrivo anche a Bergamo, dove il sindaco Giorgio Gori intende reintrodurre lo stesso obbligo all'esterno in alcune zone della città.