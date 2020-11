Covid, Cei: "Su messe di Natale pronti a collaborare con il governo"

Ansa

"La Conferenza episcopale italiana avrà modo di confrontarsi sulle modalità di celebrare i riti natalizi in condizioni di sicurezza, nella piena osservanza delle norme anti-Covid, come finora avvenuto". Lo ha detto il portavoce della Cei, Vincenzo Corrado. "E' nostro desiderio continuare la valida collaborazione, in ascolto reciproco, con la presidenza del Consiglio dei ministri, il ministero dell'Interno e il Comitato tecnico-scientifico", ha aggiunto.