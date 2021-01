Covid, Aifa: attenersi ai tempi delle due dosi per i vaccini approvati

Ansa

Il Comitato scientifico per la sorveglianza dei vaccini Covid-19 dell'Agenzia italiana del farmaco "ritiene necessario attenersi alle correnti indicazioni di somministrazione di due dosi per i vaccini finora approvati". Lo si legge sul sito dell'Aifa nella sezione faq. "Non sappiamo quanto si prolunghi l'immunità dopo una prima dose - rileva il Comitato - . Una popolazione vaccinata con una sola dose vede il suo rischio di ammalarsi soltanto dimezzato".