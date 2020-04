Coronavirus, Sileri: "Per la ripresa sarà necessario avere garanzie su test e dispositivi"

"Per programmare una riapertura sarà necessario valutare le possibilità sanitarie locali". Il viceministro alla Salute, Pierpaolo Sileri, spiega a "Fuori dal Coro" quello che servirà per ripartire dopo il lockdown dovuto al coronavirus: "Sarà necessario avere garanzie sulle mascherine e sui test per garantire l'isolamento".

Sileri, inoltre, sottolinea che tamponi e test dovranno essere combinati: "L'uno non esclude l'altro - spiega a Mario Giordano - non abbiamo ancora un'arma affidabile al cento per cento, per questo un'industria che riapre avrà bisogno di avere medici dedicati capillarmente per occuparsi dei dipendenti. In questo senso potremo imparare a convivere col virus in questi mesi".