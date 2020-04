Coronavirus, Guterres (Onu): non è il momento di ridurre risorse Oms

"Non è il momento di ridurre le risorse per le operazioni dell'Oms o di qualsiasi altra organizzazione umanitaria nella lotta contro il coronavirus". Lo ha detto il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, dopo che il presidente Usa Donald Trump ha annunciato la sospensione dei fondi all'agenzia delle Nazioni Unite. "Ora è il momento dell'unità - ha aggiunto -, di lavorare in solidarietà per fermare questo virus e le sue conseguenze dirompenti".