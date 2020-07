Coronavirus, 31enne italiana volontaria per testare il vaccino

Agnese Lanzetti, ricercatrice di 31 anni, afferma di volersi offrire come volontaria per il test del vaccino anti Covid-19 basato sulla somministrazione del virus dopo quella del vaccino stesso. La donna, laureata a Pisa e con un dottorato negli Stati Uniti, ha firmato con altri 100 una lettera aperta inviata al direttore del National Institute of Health. L'obiettivo è arrivare al vaccino prima possibile.