Cesare Battisti dal carcere: "Ormai è tutto finito, sono malato e cambiato"

L'ex parlamentare si è poi scagliato contro la decisione di portare Battisti nel carcere della "cayenna sarda": "Ribadisco, il carcere di Oristano ha carenze di personale, il carico criminale è insopportabile per via di centinaia di capomafia e capi clan. Battisti deve essere portato altrove in carceri di massima sicurezza, considerato che quello di Oristano nasce come carcere ordinario".



Parlano i poliziotti che hanno catturato Battisti - "Quando ha capito che c'era la polizia italiana, Battisti si è accasciato sulla sedia e aveva capito che per lui era finito un lungo periodo di latitanza", hanno raccontato due poliziotti che hanno scortato il terrorista all'aeroporto di Ciampino. "Durante il viaggio era tranquillo e rassegnato, ha dormito e ricevuto abiti idonei alla differenza di temperatura che avrebbe trovato in Italia".