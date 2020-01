Cellulari e tumori, Speranza: "Vincolanti sono i pareri scientifici"

Le sentenze "si rispettano sempre e in ogni caso", ma sulle materie di natura scientifica "per quanto mi riguarda è vincolante quello che viene affermato dagli istituti internazionali di maggiore prestigio: l'Oms e, in Italia, l'Istituto superiore di Sanità". Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, commenta la sentenza della Corte d'Appello di Torino, secondo la quale ci sarebbe un nesso tra tumori e uso intensivo del cellulare.