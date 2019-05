Caserta, i genitori del papà delle bambine picchiate: “La grande stava con noi, le manca il papà. Non siamo mostri”

I genitori e la sorella dell’uomo fermato a Caserta per le violenze sulle figlie difendono a spada tratta Vincenzo, il papà delle due sorelline, rispettivamente di tre anni e di sette mesi. “La grande stava sempre con noi, perché hanno coinvolto anche lei – racconta il nonno paterno delle due bambine a “Pomeriggio Cinque” – ci stanno dipingendo come una famiglia di mostri”.



Anche la nonna ha dei sospetti: “La madre è una persona molto distratta, magari le fratture possono essere dovute a qualche caduta incidentale”. La più piccola era stata ricoverata per una diarrea, come aveva raccontato la madre all’ospedale, ma subito i medici avevano notato ecchimosi e fratture in tutto il corpo, tanto da far partire le indagini che hanno poi portato al fermo dei due genitori.



Anche la sorella di Vincenzo, Maria Grazia, lo difende: “Anche in casa famiglia a questa bambina spuntano lividi, e lì i genitori non c’erano. Magari ha una patologia e i media si stanno accanendo contro persone che non c’entrano nulla”.