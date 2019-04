Salerno, messa di suffragio per morto di tumore ma per il prete è stata la "droga"

Parole fuori luogo, inopportune, tanto da far scattare l'ira dei parenti di Carmelo Pepe, 50 anni deceduto per un tumore, contro il parroco di Piaggine, nel Salernitano. Don Aniello Palumbo, 86 anni, durante la messa a suffragio, ha infatti insinuato che il 50enne sia morte a causa della droga. "Non è la prima volta che il prete sbaglia a parlare, ma questa volta faremo in modo che vada via", hanno protestato i fedeli.