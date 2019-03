Napoli, raid a colpi di martello in un bar: gang immortalata dalle telecamere di videosorveglianza

A Napoli una banda ha colpito per due volte in meno di due settimane il medesimo bar, vicinissimo all'ex base Nato di via Antiniana. Entrambi i raid sono stati compiuti a colpi di martello e piede di porco, con cui i componenti della gang, immortalati dalle telecamere di videosorveglianza , hanno cercato di scardinare la saracinesca. Fallito il primo tentativo, il 7 marzo, la gang ha colpito, con successo, anche il 19 marzo.

Incasso di quasi 9mila euro - Una volta entrata nella caffetteria, la banda, composta in totale da sei ragazzi, è riuscita a trafugare alcune confezioni di gratta e vinci per un controvalore di 5mila euro e l'incasso della serata precedente, di circa 4mila euro. La stessa banda piazza colpi a ripetizione da diverse settimane nella zona tra Agnano e Pozzuoli.



Il primo tentativo - Il primo tentativo di raid ai danni della "Caffetteria degli amici" era stato compiuto il 7 marzo verso le 4.40 del mattino. Ma allora cinque membri della banda, a bordo di un'auto di grossa cilindrata di colore bianco erano stati prima costretti a rinunciare per l'azione di disturbo di una vettura vicina e poi, una volta ritornati, i malviventi avevano dovuto desistere non riuscendo a scardinare la saracinesca.



Il secondo tentativo andato a buon fine - Il colpo andato a segno è quello del 19 marzo, sempre attorno alle 4.40 del mattino. Dopo essere scesi in sei da un'auto nera, i componenti della banda, tutti incappucciati e col volto coperto, sono riusciti, sempre a colpi di martello e piede di porco, a entrare nel bar e a compiere il furto in pochi minuti. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Pozzuoli, che hanno acquisito le immagini di videosorveglianza.