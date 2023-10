Napoli, edicola votiva celebra i deceduti dei clan

L'inviato di "Striscia la notizia", Vittorio Brumotti, è tornato di nuovo a Napoli, precisamente nel rione Conocal del quartiere Ponticelli per mostrare una particolare edicola votiva che si trova in piazza. Non si tratta però di una classica cappella dedicata all'iconografia cristiana: l'altare infatti vuole commemorare alcuni degli esponenti dei clan mafiosi che sono deceduti.

Un vero e proprio altare, per giunta abusivo, che commemora la criminalità in una zona del capoluogo partenopeo: la zona infatti è da anni tormentata da spaccio e degrado. Nel corso del servizio andato in onda lunedì 2 ottobre, Vittorio Brumotti ha mostrato anche molti punti del quartiere in cui ci sono ancora i segni dei colpi di proiettile sparati in strada durante gli agguanti che si sono verificati negli utlimi tempi: "Questi cassonetti sono tutti forati da colpi di proiettile", ha spiegato l'inviato.

"A volte per queste celebrazioni vengono coinvolti anche i più piccoli", spiega a "Striscia la Notizia" Luciana Esposito, giornalista molto attiva nel territorio. "Poco tempo fa, durante una cerimonia religiosa, dei bambini hanno portato in gloria un ritratto in cui era raffigurato il volto dell’ultimo boss ucciso nel quartiere".