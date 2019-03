Napoli, catturato il superboss di camorra Marco Di Lauro

Di Lauro era ricercato per associazione di tipo mafioso, e altri realti, e nel 2006 sono state diramate le ricerche anche in campo internazionale. Quarto figlio del boss Paolo Di Lauro, era latitante dal 7 dicembre 2004, quando sfuggì al maxi blitz nella "notte delle manette", quando circa mille agenti invasero Scampia e Secondigliano ed eseguirono 53 ordinanze. Sul capo di Marco Di Lauro pende un ergastolo per l'omicidio dell'innocente Attilio Romanò, ucciso per errore nel gennaio del 2005 nell'ambito della prima faida di Scampia.



La zona dove si trova l'alloggio dove è stato trovato il latitante era da tempo sotto la stretta osservazione delle forze dell'ordine. Gli investigatori sapevano che il rampollo del potente clan del quartiere Secondigliano non poteva essere molto lontano, Infatti via Emilio Scaglione, la lunga strada che conduce verso la cintura a nord di Napoli, è ad appena una manciata di chilometri dal quello che era il quartiere generale del clan. Avuta la certezza che l'uomo era in casa, polizia e carabinieri sono entrati in azione concludendo il blitz in pochissimo tempo.



Il clan Di Lauro è stato protagonista tra il 2003 ed il 2005 di una delle più sanguinarie faide di camorra. Lo scenario sono stati i quartieri dell'area nord occidentale di Napoli, quelli di Secondigliano e di Scampia ed alcuni Comuni della zona a nord. A scatenare la faida che vedeva contrapposti i fedelissimi del clan e alcuni ex appartenenti che decisero di mettersi in proprio, da qui il nome di "girati" o di scissionisti, fu il controllo del traffico di stupefacenti nella zona di Scampia e di Secondigliano. Marco, tra i figli di Paolo Di Lauro, soprannominato Ciruzzo 'o' milionario' (per la sua disponibilità finanziaria) è sempre stato considerato il più scaltro.



"Marco Di Lauro non era armato e non ha opposto resistenza". Lo ha detto il questore di Napoli, Antonio De Jesu, che è sceso dai suoi uffici per accogliere i suoi uomini che, insieme all'Arma dei Carabinieri, hanno condotto l'operazione.



Soddisfatto anche il comandante provinciale dei carabinieri di Napoli, colonnello Ubaldo Del Monaco, che ha evidenziato che l'azione si è svolta sotto il coordinamento della Dda di Napoli guidata dal procuratore Melillo. "Siamo contenti", ha aggiunto Del Monaco.