Ischia, parapetto cede mentre si fanno un selfie: feriti tre turisti

Tre turisti casertani, tutti tra i 70 e i 75 anni, sono rimasti feriti dopo che il parapetto a cui erano appoggiati per farsi un selfie ha ceduto. E' successo sul lungomare di Casamicciola a Ischia (Napoli). I tre sono caduti da un'altezza di circa 5 metri e mezzo. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 e i vigili del fuoco. I turisti, trasportati all'ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, hanno riportato fratture ma non sono in gravi condizioni.