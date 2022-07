11 luglio 2022 10:11

Palma Campania (Napoli), cede una giostra: dieci feriti

Il cedimento di una giostra ha provocato minuti di paura e una decina di feriti lievi a Palma Campania, nel Napoletano, in un'area parcheggio dove erano state allestite delle zone di gioco. Una di queste giostre, i "seggiolini volanti", ha avuto un cedimento strutturale proprio all'inizio di un nuovo giro, quando la velocità era ancora ridotta. Il crollo ha provocato una decina di feriti lievi, perlopiù contusi: : "Un miracolo che non ci siano state vittime", secondo i residenti della zona. I feriti sono tutti adulti tranne una bambina di 12 anni portata all'ospedale Santobono di Napoli. Molti sono stati medicati sul posto, altri sono stati condotti negli ospedali della zona. Nessuno è in condizioni preoccupanti. I carabinieri dovranno accertare i motivi del cedimento e il rispetto delle normative di sicurezza.