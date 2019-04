Mafia, Asp reggina sciolta: confiscati beni per 5,5 mln a infermiere

Beni per 5,5 milioni di euro sono stati confiscati a un infermiere, dipendente dell'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, già sorvegliato speciale poiché ritenuto vicino a una cosca della 'ndrangheta. Annunziato Iamonte, di 61 anni, era in servizio nell'ospedale di Melito Porto Salvo. L'Asp reggina è stata sciolta nelle scorse settimane per infiltrazioni mafiose.