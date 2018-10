Caso Riace, Lucano a Tgcom24: "Le accuse contro di me sono assurde"

"Le accuse che mi hanno mosso sono assurde, ho ricevuto anche delle minacce ma la Calabria si vuole ribellare a tutto questo, non vuole essere una terra ad una sola dimensione, non deve lasciare spazio alla criminalità". Con queste parole il sindaco di Riace Mimmo Lucano, oggi sospeso dalla sua carica, è intervenuto a Tgcom24 per difendersi: "Oggi la 'ndrangheta non ti ammazza, puntano a denigrarti puntando al consenso sociale".