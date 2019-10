Brumotti a Catanzaro nel quartiere dello spaccio, minacciato con una pistola

Vittorio Brumotti torna a occuparsi dello spaccio nelle città italiane. Per “Striscia la Notizia” l’inviato-biker si reca a Catanzaro, in Calabria, nella zona di viale Isonzo: un quartiere dove “la criminalità organizzata ha subappaltato a famiglie rom le attività di spaccio: un vero e proprio supermarket della droga che vede coinvolti anche donne e bambini”, spiega l'inviato.



Nelle case della zona Brumotti documenta una donna che offre una dose di droga, con accanto una bimba piccola. Il biker torna quindi sul posto con le forze dell’ordine.

Mentre documenta il degrado in strada, però, arriva la minaccia: “Verrà un giorno che muori con la bicicletta”, dice un uomo in strada. Un altro gli fa il segno della ghigliottina. Ma la situazione degenera nel momento in cui un’auto lo affianca e spunta anche una pistola: a quel punto intervengono i carabinieri.