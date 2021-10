Bologna, prof non vaccinata positiva al Covid: 300 studenti finiscono in Dad

Web

Trecento alunni costretti alla didattica a distanza, quattro classi in quarantena e otto in sospensione dell'attività didattica. È il caso delle scuole Farini, a Bologna. Il contagio - come riporta il Corriere di Bologna - è probabilmente partito da una professoressa non vaccinata ma regolarmente in cattedra con Geen pass ottenuto con i tamponi.