Donne uccise nell'Agrigentino: alcol e molestie prima del delitto

Prima dell'omicidio delle due donne massacrate a Naro, nell'Agrigentino , il 24enne romeno fermato per il delitto era stato a cena con un connazionale a casa di una delle due vittime, la 58enne Delia Zarniscu.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, giovedì sera, a casa della 58enne Delia Zarniscu, in via Vinci, c'è stata una cena accompagnata da superalcolici. Seduti alla tavola della donna, anche il 24enne romeno e un connazionale 50enne. A un certo punto il giovane, in forte stato d'ebbrezza, avrebbe molestato la donna.

Delia Zarniscu, respingendo le pesanti avance, avrebbe così buttato fuori dalla sua abitazione i commensali. Durante la cena, fino a prima che la situazione degenerasse, i tre romeni avrebbero parlato della 54enne connazionale Maria Rus, discutendo del fatto che la donna era sola, ormai separata dal marito. Quindi quando i due romeni sono stati buttati fuori dalla casa di via Vinci, il più giovane si sarebbe diretto verso vicolo Avenia dove avrebbe bussato alla porta dell'abitazione di Maria Rus, mentre il 50enne si sarebbe diretto verso casa sua.



Maria Rus, senza temere nulla, avrebbe aperto la porta al giovane ubriaco. Non è chiaro se la donna abbia subito o meno un abuso o se vi sia stato o meno un rapporto consenziente; quel che è certo è che la donna è stata uccisa a botte e poi bruciata, utilizzando la poltrona che c'era nel salone di ingresso.

Secondo l'accusa, il giovane romeno ubriaco sarebbe quindi tornato a casa di Delia Zarniscu in via Vinci, dove avrebbe sfondato la porta di ingresso e, secondo gli atti, con "una ferocia inaudita" avrebbe trucidato anche la 58enne, spaccandole in testa tutto quello che è stato trovato: piccoli mobili, suppellettili e arredi.

Dell'accaduto vi sarebbero anche alcuni testimoni romeni, che hanno contribuito alla ricostruzione della notte da incubo collaborando da subito con gli inquirenti e aiutandoli ad arrivare al fermo del 24enne.