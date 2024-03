L'Aquila, uomo trovato morto: fermati due giovani stranieri

Solo un'ora è bastata agli inquirenti per dare un nome ai volti dei presunti aggressori e solo altre dodici per assicurarli alla giustizia. Dovranno rispondere di omicidio preterintenzionale con annessa rapina pluriaggravata. Un caso dall'evoluzione in tempo record grazie alle indagini ed alla profonda conoscenza del territorio degli uomini della Squadra mobile diretta dal vicequestore Roberta Cicchetti.

I precedenti

I due presunti responsabili, che sono stati sottoposti a fermo, hanno entrambi precedenti per reati contro il patrimonio legati alla droga. Venerdì, intorno alle 17, in Piazza Bariscianello hanno incontrato la vittima imboccando con lui via Fortebraccio. Di qui, è nata una discussione poi sfociata nell'aggressione fatale. Uno degli autori aveva anche raccolto un sasso, poi non utilizzato.