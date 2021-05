Frittata primaverile

PROCEDIMENTO

Tagliate a fette 2 patate e mettetele a cuocere in pentola a pressione per pochi minuti, in modo che restino croccanti. Tagliate a rondelle 320 grammi di zucchine e per la lunghezza 6 cipollotti. Prendete due padelle e versate olio Evo. In una mettete uno spicchio di aglio e le zucchine, nell'altra il cipollotto. Salate e fate cuocere ma non troppo per completare la cottura poi in forno.

Ripassate le patate in padella con olio Evo e fate formare una crosticina. Togliete l'olio in eccesso e salate. Sbattete 6 uova con 30 grammi di formaggio grattugiato e un po' di latte. Mettete della carta forno in una tortiera, disponete le patate,le zucchine, i cipollotti e infine le uova. Fate cuocere a 180 gradi per 20 minuti.