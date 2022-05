Cantucci con le mandorle

PROCEDIMENTO

Lavorate 2 uova con 180 grammi di zucchero e aggiungete la scorza grattugiata di un limone e di un'arancia. Aggiungete un pizzico di sale, un cucchiaino di lievito e unite lentamente 250 - 300 grammi di farina. Lavorate infine con le mani. Raggiungete la consistenza desiderata ovvero un panetto liscio, compatto e omogeneo. Aggiungete 130 grammi di mandorle tostate intere.

Realizzate dei "serpentelli" di circa 2 centimetri di diametro. Posizionateli e distanziateli su una teglia con carta forno. Fate cuocere a 180 gradi per 20 - 25 minuti. Una volta terminato il tempo, con un taglio obliquo, create i classici cantucci. Poi rimetteteli in forno a 170 gradi per 10 - 15 minuti per ultimare la cottura.