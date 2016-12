Viareggio: i corsi mascherati tra satira ed ecologia

Fin dalle sue origini, che risalgono all'800, i carri del Carnevale di Viareggio, di cui vi forniamo un'anteprima dei bozzetti preparatori, hanno avuto un tema satirico e un titolo ed è sempre stato giudicato da una giuria, in alcuni anni popolare, in altri tecnica, composta cioè da esponenti dell'arte, della cultura, dello spettacolo. E tra i temi scelti ed affrontati dai costruttori i vizi e le virtù della vita quotidiana, i grandi problemi del mondo come la guerra, l'inquinamento, la droga, la violenza, satira di costume come lo sport, lo spettacolo, la televisione.



Una marea di spettatori - Ad ogni sfilata dei carri allegorici assistono 200mila spettatori ammaliati dal gigantismo delle costruzioni, che hanno reso famosi nel mondo i Maestri costruttori viareggini, sempre alla ricerca delle migliori soluzioni tecniche e artistiche per stupire il grande pubblico. Musica, danza, sport, tradizioni sono gli ingredienti della Cerimonia d'inaugurazione che inizierà alle 15 di domenica 7 febbraio. Al termine della sfilata, grande spettacolo pirotecnico.



Gli appuntamenti - Domenica 14 febbraio, sempre alle 15, lo spettacolo continua con il secondo corso mascherato, detto “degli Innamorati”; domenica 21 febbraio stessa ora in terzo corso mascherato intitolato “ Primavera in mare”; domenica 28 febbraio ecco il corso mascherato di Gala. Sarà notturno invece il corso mascherato di sabato 5 marzo, che inizierà alle 18.30 e che al termine sancirà il vincitore dell'edizione 143 di questo carnevale famoso in tutto il mondo.



Per informazioni: www.ilcarnevale.com



