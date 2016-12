Tradizioni e buon gusto: dieci gite fuori porta

GRAN FESTA DEL DESMONTEGAR - Primiero (TN) - Dopo aver trascorso circa tre mesi in malga sui verdi pascoli d’alta quota, che regalano al latte un colore giallo intenso e profumi straordinari, gli animali sono pronti per ridiscendere a valle nelle proprie stalle. Il rientro del bestiame si trasforma così in una festa lunga ben quattro giorni. Si inizia giovedì 22 con la Mostra-Concorso Bovina dove l’unione allevatori di Valle e la Federazione Provinciale Allevatori di Trento presentano il concorso delle migliori bovine delle stalle di Primiero e Vanoi, partecipano alla mostra anche cavalli di razza Avelignese e Noriker. Pensato per i piccoli, ma molto gradito dai grandi è il Marendòl del Mazaròl a San Martino di Castrozza, venerdì mattina, passo dopo passo tra una leggenda primierotta e l’altra, si compie una facile passeggiata golosa che si snoda tra i boschi con prelibate soste a base di prodotti km0.



MORBEGNO IN CANTINA - Morbegno (SO) - Dal 24 settembre al 16 ottobre 4 weekend dedicati alle eccellenze enogastronomiche del territorio tra le storiche cantine, le vie e i palazzi di uno dei borghi più affascinanti della regione. Novità di quest’anno il percorso ORO24, all’interno di Palazzo Malacrida, con i produttori del Consorzio Tutela Vini della Valtellina.



FIERA DEL RISO - Isola della Scala – Verona – Un intero mese dedicato a questo cereale, per conoscerlo, apprezzarlo e conoscere le diverse varietà. Riso e risotto sono protagonisti fino a domenica 9 ottobre in un evento che propone tante tradizioni culinarie del territorio insieme a quelle di altri Paesi. In occasione della fiera si può sperimentare tanta buona cucina, ma anche assistere a sfilate in costumi d'epoca, spettacoli, sport e convegni. Tra i buoni sapori da scoprire ci sono anche pizze, dolci, arancini, paella e numerose altre pietanze a base di riso.



GARDEN FESTIVAL D’AUTUNNO - Bussolengo (Vr) - Dal 24 settembre al 2 ottobre 2016, al Flover Garden Center si svolge un appuntamento dedicato a tutti i pollici verdi. 100 Centri di giardinaggio in tutta Italia, propongono eventi dedicati alle piante autunnali: chi l'ha detto che durante questa stagione è un periodo poco adatto a fiori e piante? Dalle piante giuste per la casa a quelle da posizionare in ufficio vicino al pc, ma anche tanti laboratori per grandi e piccini e curiosità sul mondo green.



FESTIVAL DELLA BIRRA ARTIGIANALE - Festa Della Birra - Fiume Veneto (Pordenone) - Da venerdì 16 a domenica 25 settembre la birra scorre a fiumi nella tensostruttura di Via San Francesco - Fiume Veneto (PN). Dalle ore 17:00 alle ore 23:30 l’appuntamento è con la quarta edizione del Festival della birra artigianale, al quale partecipano 11 birrifici per ciascun weekend, provenienti da varie regioni italiane. Non manca il sottofondo di musica country e rock.



VALTIDONE WINE FEST - Provincia di Piacenza - Pianello Valtidone è l'ultimo dei pasi che aderiscono all'evento: una rassegna enogastronomica che celebra il vino che nasce sulle colline di questi territori. E non c'è vino senza del buon cibo. I prodotti tipici piacentini, dalla chisöla alla pancetta, dal batarö ai tortelli con la coda, per esaltare ancora di più il gusto e l'aroma del nettare degli dei. E ancora, concerti, cene, eventi di intrattenimento, anche fuori provincia, pacchetti turistici e visite guidate negli scorci più belli della Valtidone.



FIERA DELLA CIPOLLA - Mezzolara - Budrio (Bologna) – Questa bella sagra giunge alla sua 58° edizione: fino a lunedì 26 Settembre (ore 18:30 - 23:30) dà appuntamento a Parco Villa Rusconi - Via Lumaca – con tanti prodotti dei campi tra cui le cipolle, vera eccellenza locale. L’occasione di festa ha antiche origini e fa da cornice alla celebrazione del patrono di Mezzolara, San Michele Arcangelo, celebrato nell’ultima domenica del mese di settembre. Gli amanti della cucina locale possono godersi oltre ai piatti con la cipolla, tante delizie del ricco stand gastronomico (aperto tutte le sere e la domenica anche a pranzo), come le tagliatelle, la zuppa di cipolle con crostini, la scaloppina al friggione e la favolosa cipolla fritta. Non mancano le prelibatezze della tradizione bolognese, tra cui i tortellini, fatti rigorosamente a mano. Sono in programma anche iniziative culturali, spettacoli di intrattenimento ed eventi sportivi e comici. Mercato degli ambulanti e hobbisti in Via Schiassi e in Via Riccardina.



SAGRA DEGLI STRIGLIOZZI - Castel di Tora (RI) - Castel di Tora e Amatrice non sono mai state così vicine. Un ponte solidale unirà idealmente il borgo a due passi dal Lago del Turano, considerato fra i più belli d’Italia, e la cittadina laziale duramente colpita dal terremoto: “merito” degli strigliozzi, il delizioso primo piatto tipico di Castel di Tora. Domenica 25 settembre è in programma la 21esima edizione della sagra dedicata a questo particolare tipo di pasta lunga realizzata con farina di grano duro e condita con abbondante sugo al pomodoro, e la Pro Loco locale ha deciso di devolvere l’intero utile della manifestazione alla Pro Loco di Amatrice, affinché lo utilizzi per la comunità terremotata.



QUATTROZAMPEINFIERA - Napoli - Sabato 24 e domenica 25 settembre alla Mostra d’Oltremare si svolge l’evento più importante dedicato agli amanti di cani e gatti. I padroni potranno cimentarsi gratuitamente con i loro cani nelle varie attività sportive e non: DiscDog Tonus, AquaDog Trainer, DogDance, AgilityDog, Puppy Park, Junior Handling, Preparazione Sportiva e tanto altro ancora. Nell’Area Active di Socializzazione “Frontline Tri-Act” i dog sitter spiegheranno il corretto comportamento dei cani con i loro “simili” e forniranno utili informazioni per proteggere gli “amici pelosi” da pulci, zecche e pappataci. Per immortalare la giornata, verrà omaggiato un simpatico “scatto fotografico” in compagnia del vostro amico fidato.



COUS COUS FEST - San Vito lo Capo (TR) – Una intera settimana, da venerdì 16 a domenica 25 settembre, di cultura e tradizioni gastronomiche internazionali con il Cous Cous Fest, il celebre piatto ricco di storia ed elemento di sintesi tra tante culture. Proposto in oltre trenta varianti, viene servito ogni giorno dalle 10.00 alle 24.00 (ticket per le degustazioni:10 Euro). Momento clou della manifestazione è la gara gastronomica internazionale alla quale partecipano 10 chef provenienti da Francia, Israele, Italia, Marocco, Mauritius, Palestina, Stati Uniti, Tunisia, Perù e Angola. Confermato il Campionato italiano di Cous Cous Bia. Per tutti sfide gastronomiche, sapori e momenti di approfondimento, spettacoli