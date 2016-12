22 febbraio 2015 Streetfood: in viaggio con il cibo di strada Ogni weekend da sabato 31 gennaio fino al 28 febbraio appuntamento con il giro d’Italia con le specialità tipiche regionali Tweet google 0 Invia ad un amico

10:38 - Lo Streetfood, ovvero il cibo di strada, inaugura il nuovo tour 2015 in coincidenza con l’avvio della 142° edizione del Carnevale di Viareggio. Il viaggio delle cose buone da consumare in piedi e con le mani si intitola quest’anno “Cuccagna di cibi di Strada” e dà appuntamento nella città toscana ai foodies del Bel Paese ogni weekend di Carnevale: 31 gennaio -1° febbraio, 7-8 febbraio, 14-15 febbraio, 21-22 febbraio. Gran finale sabato 28 febbraio, in Piazza Mazzini, teatro per tutto il corso della manifestazione di un gustosi parterre di buoni sapere italiani e stranieri.





Streetfood nasce nel 2008 ed è il primo progetto in Italia a promuovere il cibo come cultura e il cibo di strada come format vincente: non solo panini e focacce, ma tutta la ricchezza di cose buone proposte dalla tradizione “povera” della nostra gastronomia regionale. Questo modo di mangiare riassume infatti storia e tradizioni di ogni regione del nostro Paese, da scoprire e gustare in pochi bocconi e si propone come valida e genuina alternativa al fast food di stampo statunitense e a tutta la produzione alimentare globalizzata.



Ecco il parterre dei cibi di strada pronti per essere degustati negli appuntamenti di febbraio



TOSCANA - Trippa e Lampredotto fiorentino, Porchetta di Monte San Savino (Ar), Panigacci di Podenzana (Ms), Fritto del Cortile (carne di pollo e coniglio e verdure dell’orto pastellate), Fish burger e acciughe fritte da Livorno

SICILIA - arancine, pane ca’ meusa, cous cous, pane e panelle e cannoli

LIGURIA - Focacce genovesi

EMILIA - Gnocco Fritto con salumi tipici

ROMAGNA - Piadina, Tortelli alla Lastra

MARCHE - Olive e Fritto Misto di Ascoli

PUGLIA - Bombette di Alberobello (Ba)

PIEMONTE - Farinata piemontese

LAZIO - Porchetta di Ariccia (Roma) e coppiette laziali

ABRUZZO - Arrosticini di pecora

CAMPANIA - Patata Tornado e dolci tipici napoletani

LOMBARDIA - Polenta e Pannocchie arrostite



TRA GLI OSPITI STRANIERI: Griglia argentina, Paella spagnola, Tapas e Churros.



Per informazioni sito www.streetfood.it

