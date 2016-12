Riccione, al Festival del Sole è tempo di sport

L’appuntamento per gli appassionati di ginnastica, atleti o semplici amatori, è a Riccione da domenica 3 a venerdì 8 luglio, per la tredicesima edizione del Festival del Sole, l'evento che per un'intera settimana trasforma la città in un grande palcoscenico di sport e spettacolo. E un raduno dai grandi numeri, con oltre 150 gruppi iscritti per un totale di 4.000 atleti, pronti ad esibirsi davanti a un grande pubblico nelle proprie discipline preferite, dal corpo libero all’aerobica, dalla ginnastica ritmica e artistica, alle più svariate forme di danza. Una kermesse di benessere e sport, e, perché no?, un’occasione per divertirsi, stare insieme e far qualcosa in vista della prova costume.