Quattro comuni tra i Colli Bolognesi per scoprire le prelibatezze locali

17:36 - Sono quattro i comuni nel bolognese che, per i primi tre weekend di novembre (1-2, 8-9 e 15-16) aderiscono alle iniziative proposte dall’edizione 2014 di Tartufesta, appuntamento nato dalla volontà di promuovere il ricco patrimonio enogastronomico degli Appennini Bolognesi. Camugnano, Sasso Marconi, Valsamoggia e Monghidoro sono le località che contribuiscono a un’agenda ricca di eventi e iniziative lungo un percorso itinerante di appuntamenti gustosi.

Valsamoggia organizza, sabato 1 novembre, un Trekking urbano con i tartufai, un percorso tra le vie del paese e i calanchi accompagnati dai tartufini e i loro fedeli cani per conoscere i segreti della tradizionale “caccia” al pregiato tartufo locale. Sasso Marconi nella stessa giornata organizza un’escursione medio/facile all’Anello del Fosso del Diavolo, alla scoperta dei luoghi meno conosciuti del paese ricchi di fascino. A Monghidoro, sempre di sabato, va in scena il Tartumercato e la Tartufesta, il primo un mercatino dedicato ai prodotti tipici , la seconda una sagra dei migliori prodotti di bosco, artigianato, stand gastronomici dove vengono offerte specialità montanare arricchite dall’intenso aroma del tartufo.



Questi due eventi si spostano, domenica 2 novembre, a Valsamoggia; giornata arricchita localmente anche dall’organizzazione dell’escursione L’oro bianco di Savigno, una passeggiata lungo la valle del Samoggia che raggiunge una delle tartufaie naturali più importanti della zona, dalla presenza dello chef Igles Cortelli allo stand della Proloco e dalla performance pittorica di Gino Pellegrini. Sempre nella giornata di domenica il comune di Sasso Marconi organizza una visita guidata al Museo Marconi, dedicato alla nascita delle radiocomunicazioni. Tartumercato e Tartufesta vengono riproposti, per tutto il weekend, anche a Sasso Marconi e a Camugnano con gustose modifiche sul programma presentato dai comuni precedentemente citati. Per avere maggiori informazioni su Tartufesta, le tante iniziative organizzate nei quattro comuni aderenti, i costi e orari consultare il sito internet www.provincia.bologna.it



