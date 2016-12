Festa della micòoula - Hône (AO) - Dal 4 all'11 dicembre un piccolo borgo della Valle d'Aosta ospita il tradizionale appuntamento dell'enogastronomia locale, una sagra dedicata al gustoso pane di segale che si differenzia dal normale pane nero per la presenza di castagne, noci, fichi secchi, uva passa, e, talvolta, anche scaglie di cioccolato. Nel corso della manifestazione vengono organizzati anche dimostrazioni di impasto e cottura di questo tipico pane. Tantissimi anche gli eventi a corollario della manifestazione come un raduno di auto storiche, la rievocazione di antichi mestieri, la "Micòoula Babbo Run” una corsa goliardica non competitiva, visite guidate oltre a gustose serate gastronomiche e tanta buona musica.



La notte degli alambicchi accesi - Santa Massenza (TN) - Uno spettacolo teatrale itinerante che intende raccontare gli aspetti fisici, storici e antropologici dell'arte della distillazione della grappa. Il percorso attraverserà il passato e il presente delle numerose famiglie di distillatori del paese e del Trentino, innestandosi nell'attività dei distillatori. Un evento in cui si rivive il passato, si celebra la finezza della grappa di oggi e si brinda al suo futuro. Dall'8 al 10 dicembre.



Menu Ledro Ceco, la cucina dell'esodo - Pieve (TN) - Durante la Prima Guerra Mondiale le genti della Valle di Ledro vennero sfollate nei dintorni di Praga dove impararono a cucinare le specialità locali che da allora fanno parte della tradizione culinaria della Valle di Ledro come i celebri gnocchi boemi, il gulasch e le livanze, soffici impasti per terminare in bellezza la cena. Per rendere omaggio alla Boemia e per far conoscere uno spaccato importante della storia della Valle di Ledro, 5 ristoranti vi attendono per gustare le specialità boeme "Made in Ledro". Fino a domenica 11 dicembre.



Natale tra gli Olivi - Garda (TN) - Come da tradizione, il suggestivo lungolago di Garda ospita fino all'8 gennaio numerose casette e chioschi che si coloreranno di addobbi e luci natalizie ed offriranno agli avventori non solo oggettistica di vario genere ma anche prodotti enogastronomici della tradizione veronese e non solo. Presso il Padiglione dei Sapori allestito in Piazza Municipio si potranno degustare i prodotti tipici delle località che verranno di volta in volta “ospitate” dalla manifestazione: immancabile la settimana dedicata alla città bavarese di Beilngries, gemellata con la città di Garda, che animerà le serate gardesane con musica tradizionale e golosi piatti bavaresi. Durante tutto il periodo natalizio si potrà visitare il Presepe del Borgo, allestito con grande maestria da un gruppo di volontari gardesani.



Acqualagna da gustare - Nevicano Tartufi - Acqualagna (PU) - Da giovedì 8 a domenica 11 dicembre il centro storico si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto per la prima edizione del Festival di Arti e Gastronomia promosso dal Comune e organizzato dai commercianti con la direzione artistica di Stefano Beligni e Andrea Galvani. Musici, trampolieri, danzatori acrobati, giocolieri, mangiafuoco e il magico mondo del circo nelle suggestive atmosfere del Petit Cabaret 1924: le migliori performance d’arte di strada si fondono con il profumo e il sapore unico della capitale del tartufo.



Castagne e Vino Novo - San Gimignano (SI) - Fino a sabato 10 dicembre, il paese delle cento torri proprone un evento enogastronomico all'insegna del gusto e dei buoni prodotti toscani: a tutti i partecipanti sono distribuite caldarroste e bicchieri di vino novello.



Sagra del cinghiale - Suvereto (LI) - Suvereto, incantevole borgo medievale della Val di Cornia, è teatro di un evento che coinvolge tutto il paese per oltre due settimane, con eventi di ogni tipo. La sagra punta in primo luogo alla valorizzazione dei prodotti tipici e della gastronomia locale, in particolare le squisitezze a base di cinghiale. Non manca anche però di perseguire il secondo fine della promozione delle tradizioni del territorio, facendo di momenti come il corteo storico per le vie del borgo medievale, uno degli appuntamenti di maggior interesse e coinvolgimento. Fino a domenica 11 dicembre.



Festa del torrone e del croccantino - San Marco dei Cavoti (BN) - Da mercoledì 7 dicembre e per due lunghi weekend, il piccolo paese in provincia di Benevento si trasforma nel borgo più dolce della campania. Un delizioso impasto di nocciole e mandorle, ricoperto di cioccolato fondente dà vita ai croccantini simbolo delle festività natalizie e delle gustose prelibatezze che rendono il borgo così famoso nel mondo.