Notte di Fiaba incanta Riva del Garda

Notte di Fiaba ha origini lontane, risalenti all'Ottocento, quando le cronache locali raccontano di feste con imbarcazioni addobbate, balconi illuminati, sfilate, spettacoli e musica. L'attuale format è stato concepito nel 1999, quando il Comitato Manifestazioni Rivane ha ideato un evento spettacolare e divertente per tutti, partendo dal desiderio di valorizzare l'aspetto fiabesco e magico della tradizione. Ogni anno una fiaba diversa invade la città e la trasforma in un luogo della fantasia.



Laboratori e giochi: fra merende, selfie e caccia al tesoro - Piazza Tre Novembre è la location de "I giochi della nonna", del laboratorio per aspiranti pasticceri "Un cestino colmo di…" e del trucca-bimbi "Facce da Fiaba". Il Chiostro di San Francesco ospita, invece, "Con le mani in pasta" un laboratorio ghiotto per la vista e per il palato

Merende, giochi e colori sono anche protagonisti di "In un sol boccone" in Piazza delle Erbe, dove prende il via alle 20.30 di giovedì 27 agosto la grande caccia a tesoro a squadre "Persi nel bosco": un gioco per esperti guardaboschi, fatto di indizi, prove da superare e una strada da scovare per uscire dal bosco. Due eventi anche nei Giardini Verdi e nel cortile interno della Rocca: rispettivamente il set fotografico "Si selfie chi può" e il laboratorio creativo "In bocca al lupo"!



Spettacoli e narrazioni - Ogni favola che si rispetti inizia con C'era una volta…, così come ogni lieto fine è tradotto con e vissero tutti felici e contenti. Notte di Fiaba non fa eccezione: "C'era una volta…" inaugura l'evento giovedì 27 agosto alle 14.00, in compagnia dei Lupus in Fabula, che domenica 30 introducono la fiaba protagonista del 2016, nell'evento conclusivo dal titolo "e vissero tutti felici e contenti". Completano il programma le letture animate di "Chissà se in biblioteca incontrerò il lupo" con Elisabetta Parisi (in collaborazione con la Biblioteca Civica di Via Lipella) e Mi racconti una storia? in viale Roma, incollaborazione con la LibreriaGiunti al Punto.



Musica e intrattenimento - Il cartellone degli spettacoli serali viene inaugurato da I Misantropi, musica e ballo in Piazza Costituzione, il 27 agosto. Cinque gli appuntamenti di sabato 29: si inizia alle 18 con Lady Blue Eyes, FairyTalesSingerse The Buskers“live” in Piazza delle Erbe e Viale Dante. Note per tutti i gusti alle 22.30: The Wise in Piazza delle Erbe, la musica da ballo del Corpo Bandistico Riva del Garda in Piazza Cavour, il party Che orecchie grandi che hai con Giuspe DJ in Piazza Tre Novembre.

Il Mercatino del solito e dell'insolito viene allestito in Viale Dante e Viale Roma. Sul fronte gastronomia, appuntamento quotidiano con "Per mangiarti meglio!" in Piazza Battisti, mentre è in programma il 28 agostola cena tipica all'aperto"Che fame da lupi" sul Canale della Rocca (costo 12 euro).



