Nel cuore delle Marche trionfa il tartufo bianco

Tra i più importanti appuntamenti del settore a livello internazionale, la Fiera del Tartufo di Acqualagna può vantare un’offerta ampia e innovativa: all’eccellenza del tartufo (sia dal punto di vista commerciale che gastronomico) si uniscono altri tesori italiani in un calendario ricco di eventi, performance gastronomiche e culturali, con importanti ospiti del mondo dello spettacolo insieme ai Maestri che hanno fatto grande la cucina italiana, che qui trovano la location perfetta per esprimere il meglio di sé attraverso l’oro della Terra nonché il re della tavola, il Tartufo Bianco Pregiato, tanto amato dai gourmand di tutto il mondo.



Il tesoro delle Marche - Una Kermesse dal sapore unico, quello del celebre Tuber Magnatum Pico, e dai grandi numeri per un territorio che ha saputo distinguersi al mondo come distretto economico del prezioso tubero. Si contano duecentocinquanta tartufaie coltivate (di tartufo nero e una decina di tartufaie sperimentali controllate di Bianco pregiato), dieci punti vendita specifici di tartufo e otto aziende.



Cooking show eccezionali - La 51° edizione si aprirà, domenica 30 ottobre, a Teatro Antonio Conti, con la cerimonia inaugurale e la tradizionale consegna della Ruscella d’Oro 2016 . Per tre weekend e per un totale di sette giorni, Acqualagna si apre all'Italia e al modo e invita i visitatori italiani e stranieri a immergersi in una tradizione secolare attraverso la grande mostra mercato, il salotto da gustare tra cooking show con chef stellati, esibizioni, sfide tra vip in cucina, spettacoli e degustazioni, percorsi, mostre, laboratori didattici e creativi per adulti e bambini, esperienze sensoriali, visive e olfattive insieme a momenti di grande passione nell'assaggio di un sapore unico, il più prezioso di questa terra.



Superstar della cucina - Ecco dove si può assaggiare e acquistare il prezioso tubero: piazza Enrico Mattei, cuore pulsante della cittadina e anima dell’evento con gli stand dei commercianti di tartufo fresco e dei ristoratori alle prese con ricette prelibate. Meta imperdibile è il Salotto da gustare, con i Cooking show con protagonisti i massimi chef italiani. Come ogni anno, sarà 'Istituto Marchigiano di Tutela Vini (IMT) a curare le degustazioni con le migliori etichette vitivinicole del Territorio insieme al Consorzio di Tutela vini piceni che avrà il compito di valorizzare le proprie denominazioni.



Informazioni complete sul programma: www.acqualagna.com