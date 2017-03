Milano: tre giorni con le tendenze viaggi alla BIT 2017

La BIT 2017 è caratterizzata dal nuovo percorso espositivo, ispirato al turismo esperienziale, e da un ricco programma di convegni, anche grazie alle numerose e autorevoli partnership con istituzioni italiane ed estere, enti del turismo, associazioni di categoria, in grado di fare della manifestazione una piattaforma di condivisione di conoscenze e di business. Il percorso espositivo è articolato in quattro macro settori, basati sui target e sulle motivazioni di viaggio: Leisure, Luxury, MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) e Sport. Il percorso dedicato alle destinazioni nazionali offre uno spaccato rappresentativo dei variegati territori del nostro Paese, mentre una seconda sezione è riservata alle mete estere.



Tra le mete da scoprire spiccano, tra le destinazioni nazionali, Basilicata, Friuli Venezia Giulia, Sardegna o Veneto; tra le mete estere l'attenzione si focalizza su Canada, Costa Rica, Sri Lanka e Uganda, oltre alle presenze ufficiali come Visit USA per gli Stati Uniti o gli Enti del Turismo di Cambogia, Cina, Cipro, Cuba, Egitto, Giappone, Iran, Marocco, Seychelles e Thailandia. Ad altrettanti comparti in crescita sono poi dedicate alcune aree tematiche:



- A Bit of Taste, destinato all’enogastronomia e al turismo culturale, è teatro di eventi, show-cooking con chef stellati, degustazioni e presentazioni sul tema.

- I Love Wedding, una grande piazza che raccoglie le proposte italiane ed estere per il wedding tourism, i viaggi di nozze e i viaggi da sogno, con nuove destinazioni, luoghi inconsueti e incontri informativi aperti al pubblico.

- Be Tech ospita invece il mondo digitale e offre l’opportunità di scoprire le innovazioni che stanno preparando i grandi portali, le software house e i fornitori di servizi specializzati, dai B&B ai viaggi con animali. Sono presenti in quest’area i principali operatori del mondo tecnologico-digitale italiani e stranieri oltre ai contenuti digitali e social, sia fisici che virtuali.

- Destination Sport, infine è tutta dedicata la turismo attivo e propone anche alcuni focus su alcune delle discipline più avvincenti, dagli sport acquatici ai classici outdoor.

Bit 2017 ospiterà anche un’area dedicata al turismo LGBT,



Domenica 2 aprile, giornata di apertura al pubblico, la Milano City Marathon fa tappa a Bit 2017: in una postazione presso l’area, i partecipanti possono ritirare il pacco gara che include il biglietto di accesso alla manifestazione.

I visitatori di MiArt, la fiera dell’arte che si tiene in contemporanea a fieramilanocity dal 31 marzo al 2 aprile – domenica 2 aprile con lo stesso biglietto possono visitare gratuitamente anche Bit.

Tutte le informazioni sono online sui sito: www.bit.fieramilano.it



Fieramilanocity - MiCo, Milano

Accessi: Reception Eginardo - Reception Teodorico

Domenica 2 aprile dalle 9.30 alle 18.00

Ingresso: 7 Euro - Prevendita online 5 Euro