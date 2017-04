Milano e il Salone Internazionale del Mobile

I numeri sono importanti, come sempre, con oltre 200.000 mq di superficie netta espositiva e più di 2.000 espositori: il Salone Internazionale del Mobile prende il via martedì 4 aprile presso i padiglioni della Fiera Milano Rho. La manifestazione è aperta fino al 9 aprile: al pubblico di visitatori non professionali è consentito l’accesso nelle sole giornate di sabato e domenica (orari: dalle 9.30 alle 18.30). In contemporanea con il Salone del mobile si svolgono anche le biennali Euroluce e Workplace3.0, dedicata all’ambiente di lavoro, oltre al Salone del Complemento d’Arredo e al SaloneSatellite con le proposte dei designer emergenti.

Il Salone del Mobile è da anni la vetrina d’eccellenza della qualità e innovazione di tutto quello che ruota intorno all’universo dell’abitare. Il percorso espositivo è articolato secondo un nuovo format Le aree di esposizione sono tre: Classico – 283 espositori di cui 6% esteri – padiglioni 2-4; Design – 874 espositori di cui 38% esteri – padiglioni 5-6-7-8-10-12-14-16-18-20; xLux, dedicato al comparto del lusso, – 239 espositori di cui 14% esteri – padiglioni 1-3.



In sinergia con il Salone Internazionale del Mobile si svolge la biennali Euroluce ospitata nei padiglioni 9-11 e 13 - 15, giunta alla sua 29a edizione, dedicata a tutto il meglio del mondo dell’illuminazione: ci sono i prodotti decorativi, quelli illuminotecnici, impiegati nel settore dell’illuminazione industriale, stradale, di spettacoli e del sistema ospedaliero, i sistemi di illuminazione e domotica, sorgenti luminose e software per le tecnologie della luce. Tutto questo conserva un occhio di riguardo al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale e all’inquinamento luminoso.



I padiglioni 22-24 ospitano invece Workplace3.0, la proposta espositiva dedicata all’ambiente di lavoro, al design e alla tecnologia per questi particolari luoghi. La manifestazione, giunta alla sua 18esima edizione, si propone come l’evento-risposta al rapido cambiamento del mondo del lavoro e alle nuove esigenze di mercato. In mostra le proposte migliori dell’arredo per ufficio, banche e istituti assicurativi, uffici postali e ambienti pubblici; delle sedute per ufficio e comunità,



Torna anche il SaloneSatellite, alla sua edizione numero 20, ai padiglioni 22 e 24 con ingresso libero al pubblico da Cargo 5, luogo di incontro tra i giovani selezionati dai cinque continenti, imprenditori, architetti, interior designer e stampa. Il tema è “DESIGN is...?”, una domanda aperta, attuale e cruciale.



Tutte le informazioni per visitare il Salone del Mobile. Sono in Rete, sul sito web www.salonemilano.it e con i canali social (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest, YouTube e Flickr.