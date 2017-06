Le sagre più belle per il ponte del 2 giugno

FESTIVAL DEI FIORI - Levico Terme (Trento) – Nel lungo ponte del 2 giugno si svolge la prima edizione del Festival dei Fiori, in cui il centro storico della cittadina si veste di fiori e corolle. Oltre alle piante più belle da ammirare e da acquistare, ci sono i confronti con i professionisti del verde, della cosmesi naturale e persino dell'enogastronomia. Non mancano i laboratori creativi per grandi e piccini, degustazioni, intrattenimento e molto altro ancora. Da giovedì 1° a domenica 4 giugno. Info: www.visitlevicoterme.it



MOSTRA DEI VINI DI COLLINA - San Pietro di Feletto (Treviso) – San Pietro di Feletto, nel suo territorio nel cuore di due DOCG (Prosecco Superiore e Colli di Conegliano), ospita, fino a domenica 11 giugno, la 46esima edizione di questa bella manifestazione che si inserisce nel programma della “Primavera del Prosecco”. Questa festa del vino si articola in 17 appuntamenti in diverse località dell’Altamarca Trevigiana, con un ricco programma di degustazioni, abbinamenti gastronomici, passeggiate nella natura, musica dal vivo. Info: www.prolocosanpietrodifeletto.it/



ALBA MUSIC FESTIVAL – Alba – Prosegue fino a domenica 4 giugno la 14a edizione del festival diventato ormai un appuntamento internazionale, con concerti pubblici e gratuiti, seminari, mostre e workshop nei luoghi più belli della città. Sono in calendario 25 concerti di orchestre e solisti internazionali, recital, prove aperte, seminari, workshop di composizione e mostre fotografiche.. Info: www.albamusicfestival.com .



LA PULENTADA - Lavagna di Comazzo (Lodi) - Doppio weekend nel lodigiano, per sette giorni di gusto all'insegna "del giallo" per la tradizionale sagra dedicata alla polenta. L’area dell'oratorio ospita da giovedì 1° a domenica 11 giugno tutte le sere (sabato e domenica anche a mezzogiorno, preferibilmente su prenotazione) gli appassionati di polenta per gustare gnocchi di polenta al gorgonzola, polenta al ragù, polenta e salsiccia, polenta e baccalà alla livornese. Dalle ore 21.00 ci sono anche musica dal vivo e balli. Info: sagralapulentada.webnode.it .



ERBE DEL CASARO – Val Brembara (Bergamo) – Weekend conclusivo, sabato 3 e domenica 4 giugno, con i migliori prodotti tipici della Valle, dalle erbe ai formaggi. Tra le varie iniziative ci sono gli "Aperitivi di Erbe del Casaro", per scoprire i formaggi e le erbe spontanee della zona, "Il borgo del Casaro e delle sue erbe", allestito presso l'Antica Segheria Pianetti di Olmo al Brembo; teatro di conferenze sulle erbe, aperitivi e pranzi didattici con i produttori, merende, laboratori e giochi per i bambini. Sul sito ufficiale ci sono il programma completo e i luoghi degli appuntamenti. www.erbedelcasaro.it .



FESTE MEDIOEVALI - Rocca di Brisighella (Ravenna) – Le antiche tradizioni rivivono nel borgo storico per una festa con madonne e messeri, duelli, antichi mestieri e ricette storiche. Da venerdì 2 a domenica 4 giugno la città torna indietro nel tempo con tanti personaggi in costume, l’accampamento militare fuori dalle mura, l’esposizione di armi medievali e il mercato di antichi mestieri e professioni artigiane. Chi ha fame può fare sosta nell’Osteria medievale, mentre giullari e cantastorie allietano l’atmosfera. Ci sono La ricostruzione storica dell’assalto alla Rocca (venerdì 2), il torneo d’arme (sabato 3), e l’assalto al castello (domenica 4 giugno). Ingresso: Adulti 5 €; Ragazzi (6-14 anni) 3 €. Info: www.festemedioevali.org



SAGRA DEL FIORE DI ZUCCA FRITTO - San Miniato (Pisa) – Lo splendido borgo toscano ospita, da giovedì 1° a domenica 11 giugno, due fine settimana all’insegna della gastronomia e della festa popolare, con la sagra dedicata a questa tipica golosità. Stand gastronomici, mercatini con i prodotti tipici della cucina e dell'artigianato, serate di festa con musica e cabaret. www.lesagredelaserra.com



FESTA DEL PESCATO DI PARANZA - Castellabate (Salerno) – Gli appassionati dei sapori di mare si incontrano nel Cilento, per questa bella sagra all’insegna del gusto. Da venerdì 2 a domenica 4 giugno, la festa dei sapori si svolge nel piazzale di "Campo dei Rocchi", tra le frazioni di Santa Maria e Lago, per gustare le mille specialità preparate dai ristoranti locali. Protagoniste sono la frittura di paranza (frittura di pesce di piccolo taglio, pescato al momento dalla flotta peschereccia locale) e la classica pasta e fagioli con le cozze, ma ci sono anche le frittelle di mare, dolci e tanti altri prodotti tipici. E poi ancora musica, mercatini gastronomici e dell’artigianato. www.associazionepuntatresino.it



RADICI DEL SUD - Sannicandro di Bari – Nella splendida cornice del Castello Normanno Svevo, a Sannicandro di Bari, si svolge il salone dei vini del Sud Italia, in cui apprezzare i migliori vini e oli locali. L’appuntamento è da martedì 30 maggio a lunedì 5 giugno, per sette giorni a tu per tu con i migliori produttori vinicoli di Puglia, Sicilia, Calabria, Basilicata e Campania, ma le giornate aperte al pubblico sono due, sabato 3 e domenica 4 giugno. Info: www.radicidelsud.it/



NIVARATA - Festival della granita siciliana - Acireale (Catania) – Sesta edizione di un goloso festival all’insegna di uno dei dessert più amati delle’estate, la granita siciliana, in programma da venerdì 2 a domenica 4 giugno. Nel corso della festa, Acireale è invasa da gelatieri, chef, pasticceri, pronti a disputarsi il premio per la Granita dell’anno e per il miglior gelato. Sono in programma conferenze, live food show, corsi, workshop a tema granita e gelato, e tante attività dedicate ai più piccoli www.nivarata.it