In Trentino la magia dello shopping d’atmosfera

Una novantina le casette che a Trento, dal 19 novembre al 6 gennaio, esporranno il meglio delle eccellenze enogastronomiche ed artigianali del territorio nelle due sedi di Piazza Fiera e di Piazza Cesare Battisti. Sostenibilità ambientale è la parola chiave dell’edizione 2016, grazie ad una serie di iniziative green che spaziano dall’uso dei piatti di pane all’utilizzo di energia interamente prodotta da fonte rinnovabile.



Rovereto internazionale - A Rovereto i mercatini del “Natale fra i popoli”, progetto che coniuga le atmosfere della festa, da sempre sinonimo di incontro, con l’attenzione per i mondi lontani e i temi meno scontati, saranno protagonisti dal 25 novembre al 6 gennaio. Proporranno l’artigianato di Betlemme e della Bielorussia, i prodotti tipici trentini e i dolci ungheresi, gli oggetti di tendenza dei giovani creativi e le idee regalo bio.



Mercatino nel parco drgli Asburgo - In Valsugana appuntamento, dal 19 novembre al 6 gennaio, con i Mercatini di Levico Terme, allestiti nel suggestivo Parco secolare degli Asburgo. Un vero e proprio tuffo nel passato, caratterizzato anche dalla presenza della corte imperiale e di figuranti rigorosamente in costume. Ad Arco, dal 18 novembre all’8 gennaio, appuntamento con una quarantina di casette allestite nelle piazze del centro che offriranno la possibilità di sbizzarrirsi negli acquisti: dai presepi alle caldissime pantofole in lana cotta, passando per le eccellenze enogastronomiche.



Ogni valle una scoperta - In Valsugana a Pergine le vie del centro storico si animeranno fino all’8 gennaio. Da non perdere la proposta di Siror, in Primiero: a novembre (nella giornata del 27) e poi a dicembre (4, 8, 9, 10, 11, 11 e 18) quaranta gli espositori che sorprenderanno i visitatori con decorazioni, presepi e golosità, fra le quali il tipico Brazedel.



A Riva del Garda con Babbo Natale - A Riva del Garda, dal 4 novembre al 6 gennaio, nella Rocca sarà possibile visitare la “Casa di Babbo Natale”. La grande novità di quest’anno sarà il Mercatino del Gusto. Un caleidoscopio di musiche, colori, profumi e sapori, ma senza dimenticare il passato e il mistero dettato dalla presenza di alcune “streghe”: si annuncia così il mercatino di Cimego, dal 3 dicembre all’8 gennaio in Valle del Chiese.



Elfi e folletti - A Miola di Pinè, in Val di Cembra, nell’ambito del “Paès dei presepi” dall’8 dicembre all’8 gennaio si potranno scoprire le casette che impreziosiranno il centro storico e che metteranno in vetrina prodotti enogastronomici e dell’artigianato. In Piana rotaliana, a Mezzocorona, dal 19 novembre al 30 dicembre, la nobile cornice di Palazzo Martini si trasformerà nella Casa di Babbo Natale, popolata da elfi e folletti. Cavalese, e l’intera Val di Fiemme, dal 2 dicembre all’8 gennaio sarà riscaldata da un suggestivo mercatino a lume di candela, allestito nel giardino del Palazzo della Magnifica Comunità: le casette inviteranno a curiosare fra pantofole di lana, creazioni artistiche, creme cosmetiche naturali, sciroppi e molto altro.



Maggiori informazioni : www.visittrentino.it