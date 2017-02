Il ritorno di Sissi nella "sua" Campiglio

Così, da oltre trent’anni, Campiglio celebra il suo passato principesco: i palazzi e gli hotel della località dolomitica sono adornati con il vessillo austroungarico, il tempo torna indietro di più di un secolo e l'affascinante Sissi, insieme a sua maestà Francesco Giuseppe, si ritrova a passeggiare per le vie del centro. L’augusta coppia imperiale è protagonista di sfilate storiche, emozionanti sciate in costume d'epoca, suggestive fiaccolate sulle piste e sontuosi balli a ritmo di walzer. Il Carnevale Asburgico è un invito a respirare una magica atmosfera d’altri tempi.



E anche una sciata "imperiale" - Per chi non vuol perdersi lo sfarzoso debutto della settimana Asburgica, l’apertura delle danze e l’inizio dei festeggiamenti sono fissati alle 18 di lunedì 27 febbraio, tra piazza Righi e il Centro Rainalter. Per i bambini, pomeriggio a loro dedicato sul laghetto ghiacciato a partire dalle 15.30 di martedì 28 febbraio. Per chi cerca una sciata speciale, c’è la possibilità, in veste di dama o cavaliere, di partecipare alla “Fiaccolata imperiale” sulla pista Belvedere alle 18 di martedì oppure alla “Sciata imperiale” nella giornata di giovedì 2 marzo. Per i più romantici, attenzione puntata su mercoledì primo marzo con l’apericena “Al tramonto con Sissi” che si terrà al ristorante Dosson-Chalet Fiat alle 18.



Il Gran ballo dell'Imperatore - Momento clou della settimana, alle 21.00 di venerdì tre marzo, il “Gran ballo dell’Imperatore” nello storico Salone Hofer, splendidamente decorato dai dipinti di Gottfried Hofer. Per danzare accompagnati dalla musica dal vivo dell’orchestra “Vienna ensemble” sarà d’obbligo vestire l’abito d’epoca, con pizzi, ricami, velluti e ampie crinoline. La “colonna sonora” e l’animazione del “Gran ballo”, insieme a quelle dell’apertura evento e del “Tramonto con Sissi”, saranno curata da Andrea Casta, autore di programmi televisivi, conduttore ed entertainer. Una prelibatezza, la cena che accompagnerà il ballo finale, curata dallo chef Alfio Ghezzi del ristornate due stelle Michelin “Locanda Margon” di Trento (Cantine Ferrari).



Per maggiori informazioni: www.campigliodolomiti.it