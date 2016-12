Grazzano Visconti, Festival dei Gufi: vietato "gufare"

Il Festival dei Gufi è la prima manifestazione pubblica realizzata nella suggestiva cornice del Parco del Castello di Grazzano che ha l'obbiettivo di far conoscere e divulgare, attraverso collezionisti e appassionati, la salvaguardia della natura selvatica di queste specie protette, che devono vivere libere nel loro habitat.



In calendario ci sono mostre d'arte e fotografia, concerti musicali, convegni e dibattiti scientifici, un mercatino di creativi e artigiani che producono gufi e civette, laboratori didattici per bambini; inoltre i visitatori possono assistere all'affascinante liberazione di gufi e civette in natura. Sarà presente uno stand speciale di Birdwatching & wildlife con fotografi naturalisti disposti ad aiutare il pubblico a fotografare un gufo a pochi metri di distanza. Su prenotazione, viene data la possibilità di partecipare a speciali visite guidate in notturna per entrare in contatto con il mondo dei rapaci. Per partecipare a queste escursioni è, però, necessaria la prenotazione, che è possibile effettuare tramite il sito del Festival.



Tra le novità di questa edizione c'è Gufocinema e una nuovissima sezione food tutta legata al tema dei gufi con una spettacolare cena sotto le stelle il sabato sera all'interno della corte del Castello. Non mancano gli ospiti d'eccezione, tra cui tra cui lo chef DavideOldani, la giornalista Francesca Barra ed Emanuele Biggi, conduttore di Geo & Geo.



Il Castello di Grazzano Visconti fa parte di Grandi Giardini Italiani, la rete di giardini d'eccellenza esteso su oltre 15 ettari di boschi e prati con piante rare, fontane, statue, oltre al nuovo Butterfly Heaven: un giardino creato per le farfalle e gli insetti utili.



Per maggiori informazioni sull'evento, www.festivaldeigufi.it