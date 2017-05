Gite del fine settimana: appuntamento con i buoni sapori

FESTA DELL'ASPARAGO DI BOSCO, DEL RADICCHIO DI MONTAGNA E DEI FUNGHI DI PRIMAVERA - Arta Terme (Udine) - Da venerdì 19 a domenica 21 maggio, questo angolo di Friuli propone un weekend naturalistico e di gusto con le erbe spontanee, per assaggiarle insieme ai prodotti tipici del territorio, a cominciare dagli asparagi selvatici. Sono in programma escursioni e passeggiate in compagnia di botanici e naturalisti, per imparare a riconoscere piante ed erbe selvatiche e a gustarne i sapori. Ci sono anche il mercatino dei prodotti agricoli e artigianali, insieme a una gustosa rassegna gastronomica a base di erbe e funghi. www.carnia.it



MONTAGNANA IN FESTA – Montagnana (Padova) – Il Prosciutto Veneto Berico-Euganeo D.O.P è protagonista di una settimana di festa, da venerdì 19 a domenica 28 maggio, con laboratori, degustazioni e visite ai prosciuttifici locali. C’è spazio anche per gli altri prodotti locali, per l'artigianato e l'antiquariato con i rispettivi mercatini. Ci sono degustazioni offerte dai produttori, l'Isola del Gusto che propone tante eccellenze locali, dolci tipici e formaggi. E ancora, visite guidate per scoprire le bellezze della città murata meglio conservata d'Europa. www.festadelprosciuttoamontagnana.it .



SAGRA DEGLI IN - Cossano Belbo (Cuneo) – Storia, cultura e buoni sapori nel borgo di Cossano Belbo, nelle Langhe in occasione della sagra dei prodotti enogastronomici d'eccellenza, dai ravioli al plin al bollito misto con bagnet, fino al semifreddo al Moscato d'Asti: sabato 20 e domenica 21 maggio l’appuntamento è per tutti gli amanti della buona tavola. Non mancano momenti di intrattenimento con gli sbandieratori in costume medievale, le gare di tiro con l'arco, il mercatino dell'artigianato, spettacoli di falconeria e mostre. Info: www.prolococossanobelbo.it.



FRANCIACORTA IN FIORE - Cazzago San Martino, Bornato (Brescia) – Un weekend all’insegna delle bellezze della natura e delle composizioni floreali nelle ville più belle e nel borgo antico di Bornato, nel bresciano. Architetti, agronomi, paesaggisti ed esperti danno appuntamento al pubblico da venerdì 19 a domenica 21 maggio per una rassegna botanica spettacolare. Ci sono il concorso di garden design, convegni, workshop tecnico-creativi e soprattutto gli allestimenti delle dimore storiche della Franciacorta. Orari e prezzi: venerdì 19, dalle ore 12.00 alle ore 19.00; sabato 20 e domenica 21 maggio, dalle ore 9.30 alle ore 19.00 Biglietto € 7,00. www.franciacortainfiore.it .



TRE GIORNI IN PIAZZA- Pizzighettone (Crema) - Weekend di festa nel borgo con le sue eccellenze gastronomiche e le bellezze storico-artistiche. Le Casematte tra le antiche mura fanno da scenario a spettacoli, iniziative, animazioni ed eventi. Appuntamento da venerdì 19 a domenica 21 maggio Gli ambienti a botte delle Casematte, accessibili gratuitamente e collegati fra loro in un unico grande itinerario, ospitano mostre, concerti, animazioni e giochi per bambini. Domenica il centro storico si riempie di fiori grazie alla rassegna “Pizzighettone in Fiore - Profumi e Colori di Primavera”. Info: www.pizzighettone.it



SLOW FISH – Genova – Torna a Genova, da giovedì 18 a domenica 21 maggio, la grande rassegna dedicata al pesce responsabile, in cui la cucina va d’accordo con l’ambiente. Teatro della manifestazione è il Porto Antico della Città della Lanterne, con scuole di cucina, laboratori del gusto degustazioni guidate dai maggiori chef e da biologi marini e pescatori. Ci sono poi percorsi didattici per adulti e bambini in cui si impara a riconoscere le specie meno note, condividendo i segreti dei pescatori e facendo pratica in cucina. Ci sono anche le bancarelle con i prodotti dei presidi Slow Food e tanti giochi per tutti. http://slowfish.slowfood.it.



SAGRA DELLA SEPPIA E DELLA CANOCCHIA – Porto Garibaldi – (Ferrara) - Il Porto Canale di Porto Garibaldi ospita questa iniziativa golosa con sapori tradizionali, sport e birdwatching. Da sabato 20 a domenica 28 maggio il pesce e i prodotti del mare la fanno da padrone, ben accompagnati da piadine, focacce e altri sapori della gastronomia locale. Ci sono i prodotti di artigianato, le gite in bicicletta, musica e laboratori per imparare la costruzione e la riparazione delle reti. www.ferraraterraeacqua.it.



PORCHETTIAMO - San Terenziano di Gualdo Cattaneo (Perugia) - Da venerdì 19 a domenica 21 maggio si festeggia la porchetta, in felice connubio con la birra artigianale, nell’incantevole scenario del paesaggio umbro. Tre giorni di street food con laboratori e degustazioni, musica e passeggiate. E’ presente anche una selezione di vini della Strada del Sagrantino, stand gastronomici, laboratori e degustazioni guidate, giochi e buona musica. Domenica è in programma una passeggiata in bicicletta per esplorare i dintorni con un percorso ad anello di media difficoltà. Info: www.porchettiamo.com .



SPRING BEER FESTIVAL – Roma – Un weekend a tutta birra nella Capitale, nel quartiere Testaccio, per quattro giornate davvero spumeggianti. Da giovedì 18 a domenica 21 maggio birra artigianale, cibo di strada, laboratori e musica. Tra gli eventi collaterali ricordiamo il torneo di Beer Pong, il Rome Beer Bike, per scoprire a due ruote la Città Eterna, e il Summer Beer Festival, che coinvolge 11 locali cittadini.



INFIORATA DI NOTO - Noto (Siracusa) – La splendida città barocca si veste di colori e del profumi dei fiori che ornano le strade come fossero grandi tele su cui disegnare complicati intarsi di petali e corolle. L’appuntamento è da venerdì 19 a domenica 21 maggio Il centro della kermesse è in via Nicolaci, nella quale sono all’opera artisti di livello mondiale. La festa raggiunge il culmine nel Corteo Barocco, in abiti d'epoca del 700, tra sbandieratori e musici. Info: www.comune.noto.sr.it